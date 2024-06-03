ゼクシオ11レディースドライバー

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商品詳細
ゼクシオ11レディースドライバー右用ブルーフレックスL13.5ヘッドカバー付純正グリップ新品で購入しラウンド練習で使用してますゴルフに行かなくなったので出品します。中古品に御理解頂ける方に購入をお願いします。
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