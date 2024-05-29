クロコダイルレザー 本革 ハンドバッグ*

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*クロコダイルレザー本革ハンドバッグ*998721頭から1つしか取れない希少なクラウン部位を両面にあしらった豪華なバッグです。お色はブラウン外寸タテ21cm×ヨコ24cm×マチ12cm持ち手51cmゆとりのあるハンドルなので肩掛けバッグとしてもお使いいただけます。ほとんど使用せずしまっていたもので大きなダメージはないですが、長期自宅保管品ですので、ご理解の上ご購入お願いいたします。ワニ革クロコトートバッグショルダーバッグ#ぼー出品商品他の出品中の商品と同梱発送で送料分お値下げさせて頂きますので、ご購入前にご相談ください。