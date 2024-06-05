バービー人形　シルクストーン　マーメイドガウン　ゴールドラベル

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ロバート・ベストハッピー・ゴー・ライトリー - バービー人形の通販 ...

種別···ドール柄・デザイン···レース スパンコール素材···レースとても入手困難な人形の為、海外の通販で数ヶ月前に購入しました。ですが人形を沢山買い過ぎたので整理したく出品しました。人形、箱共に綺麗な状態で全て揃っています。喫煙、ペットなしの部屋で保管しました。商品は新品で一度も人形を箱から取り出していません。このクチュールデザインはヨーロッパファッションハウスのスタイルディテール、美しさを捉えています。レディライクで魅惑的な過度にグラマラスな淡いピンクのドレスはマーメイドシルエットで印象的な存在感を放ちます。ピンク、虹色、透明なスパンコールとビーズの散りばめが、ストラップレスのドレスを飾ります。アクセサリーはチュールストールとエリガントな手袋が含まれます。全世界で10700未満限定です。 購入の際には良くご検討下さい。返品は出来ません。神経質な方は購入をお控え下さい。連絡、返事等は午後になります。初心者なので御理解下さい。