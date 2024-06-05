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パッチワーク　ハンドバッグ　手提げバッグ
商品番号 F23763948972
商品名

パッチワーク　ハンドバッグ　手提げバッグ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,187 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦　26㎝くらい横35㎝くらい底板入っていますが、折り畳んでの発送となります。素人ハンドメイド作品であることをご理解の上、ご購入下さい。#パッチワーク#キルト
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