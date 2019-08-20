ブライス　アイルロファイルスタイル　本体のみ

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【ネオ・ブライス】私は愛猫家『アイルロファイルスタイル』レビュー - Neo Blythe Ailurophile Style Review -



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【お値下げしました】種別···ドールネオブライスアイルロファイルスタイル本体のみの出品です。以前こちらで購入いたしました「アイルロファイルスタイル」です。前出品者様が購入後色移りを避けるために、衣装をはずし保管されていたとのことで、私もお譲りいただいた後は写真9枚目の白の待機服を着せて暗所で保管しておりました。色移りは全くありません。アイチェンジも良好です。前出品者様が一度シャンプーをされた後にエアロボンで整えられているそうで、ごわつきや絡まりもなく手触りの良い扱いやすい髪になっています。９枚目の待機服をお付けします。素人保管の中古品であることをご了承いただける方のご購入をお願い致します。【フェイスタイプ】ラディエンスリニュー【フェイスタイプ】フェア【メイク】アイシャドウ：ブラウン リップ：コーラルピンク チーク：ピンク【アイカラー】オレンジ（正面）、ブルー（右）、イエローグリーン（正面 ※スペシャルカラー）、グリーン（左）【まぶた】デフォルト【まつ毛】デフォルト【ヘアカラー】シルバー【マニキュア】あり（ピンク）#ネオブライス#タカラトミー