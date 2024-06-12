DIR EN GREY Toshiya KERA ケラ 連載 切り抜き セット

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恐れ入りますがお値下げコメントへの返信は致しかねます。下記一読、ご了承の上、即購入可能ですが他サイト同時出品のためそちらに入札があれば削除となります。【商品について】DIRENGREYToshiya切り抜きセット雑誌「KERA(旧KEROUAC)」で連載していた時の切り抜きと、単独でKERAに載った時の記事、まとめて。★連載「WhereamIgoing?」2001年9月号～2002年8月号までの全12回★連載終了の翌月号の「WhereamIgoing?plus1」2002年9月号★その他単独掲載記事2000年7月号、2001年2月号2001年7月号、2015年12月号★その他小さく載っているコメントや写真、オフショット記事などのページ※ファイルしていた時の付箋付きです。(雑誌名と何年何月号、と書いたメモ)20年以上、付箋を付けたままでしたので、何枚か付箋を剥がしてみたら少し粘着力が記事に残る感じがしました。クリアホルダーに入れたままなら問題ないと思いますが、ちょっとでもイヤだなと思われる場合はご遠慮ください。いち個人がファンとして保管していたものです。切り口の甘いものもあります。20年前の雑誌記事ですので念のため経年もご理解ください。完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。※高めの設定ですが、いいねが付けば数日で少しずつお値下げしていきますので折り合いのつくタイミングで購入してください。但し、他サイト同時出品のためそちらに入札があれば削除となります。【発送について】匿名配送ゆうパケット発送。ご自宅のポスト投函まで、ですのでポストからの抜き取りや盗難には責任を負えません。ダンボール補強、水濡れ対策。ダンボールはスーパーでもらったものを使用しますのであまりに神経質な方はご遠慮ください。【その他】夜間の購入は翌日のご挨拶になりますので反応が遅くなりますがご了承ください。よろしくお願いいたします。sukekiyoMADARANINGENTheZemeckisesDIRTPHALARISPetitBrabanconDIRENGREY疎外ツアーグッズ雑誌Tシャツマフラータオル物販グッズ京薫ToshiyaDieShinya