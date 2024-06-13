開封済　未使用品！フレイア・ヴィオン【ドルフィードリーム】

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商品詳細
箱は開封してあります。中のドールや付属品は未開封のままです。DollfieDream®Sisterフレイア・ヴィオン原型制作：みさきせりか（造形村）ドレス製作：ボークス・ドール企画室瞳：アニメティックアイズ®「フレイア・ヴィオン」オリジナル虹彩・メタリック・22mmウィッグ：「フレイア・ヴィオン」新型オリジナルスタイル、DDサイズ仕様ヘッド：「フレイア・ヴィオン」オリジナルヘッド採用ボディ：DDSベースボディ・フレッシュ肌、M胸採用セット内容：ドール本体、ウィッグ、ヘアリボン、ヘアクリップ、ベスト、ベスト用パーツ（左右）、ブラウス、ネクタイ、ネクタイ用パーツ、付け袖、ハンドリボン、ブレスレット（赤）、ブレスレット（ピンク）、スカート、パニエ、ドロワーズ、ソックス、ブーツ、マイク、手首パーツ（ワルキューレサイン・左右セット）
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