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源右衛門窯 有田焼 染錦花唐草 急須 ティーカップ
商品番号 W67769608461
商品名

源右衛門窯 有田焼 染錦花唐草 急須 ティーカップ
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用。長期の自宅保管をしておりました、急須、ティーカップの出品です。非常に綺麗ですが開封済の為、ご理解頂ける方のみのご購入をお願いいたします。グラス/カップ/酒器...急須カラー...ブルー切子/焼き物ブランド...有田焼
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