ニトリ　本革　電動リクライニング

ニトリの電動リクライニングソファです。グレードはSK、20万円以上はしたと記憶しています。納品書などは残っていません。ソファサイズ···2人掛け主な張り地···天然皮革（本革）機能···電動リクライニング購入は約1年ほど前です。カバーをかけて使用していましたので使用感はほとんどないかと思いますが、念のため目立った汚れは無しという状態で出品しております。座面幅 167センチ総幅 207センチ座面行き 55センチ座高 44センチ総奥行 96センチ他にも必要な寸法あれば、測りますのでご連絡ください。大阪市内在住です。大阪、京都などであれば配達しますのでご連絡ください。ただ、荷渡時はお手伝い頂けますようお願い申し上げます。家財便などでの発送は予定していません。



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