ル・クルーゼ　ミニトマトとプチベルペッパー　ココット　レア　野菜シリーズ

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多分廃盤だと思います。箱入り保管品ですが、箱にはダメージ等ございますのでご自宅用に。※らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便併用しますので、適宜変更する場合がございます。それに伴い、発送前に受け取り先を指定された際、変更をお願いさせていただくかと思います。ご了承ください。【皆様へ】●仕事中（平日・週末不規則です）はスマホ操作できない環境下に度々おりますので特に日中のコメント対応はお時間頂けますようお願いいたします。プロフにも記載事項ありますのでご覧いただけますとお取引がよりスムースです。（特にお値引きご希望の場合など。）●コンビニ/ATM支払を選択される方、お買い上げ前にお支払日のお約束くださいますとこちらも安心です。。●お買い上げ後のキャンセルには対応できませんので、よく考えてご購入くださいますよう、くれぐれもお願い申し上げます\u003c(__)\u003e●中古品の場合ですが、細部確認の質問を繰り返す方、さらにその部分の追加画像を要求なさる方、都度時間を費やして対応しても結局お取引成立したことがありません。そんな経験からブロック、コメントスルーさせて頂く場合もございます、すみません。●品物に問題なく、かつ、迅速な発送を行ったにもかかわらず、お叱りを受けた経験から、やむを得ずプロフにいくつかお伝えしたい事項を記載しています。「マイルール」ではなく気持ちの良いお取引をするための「確認事項」とご理解いただけますと幸甚です。