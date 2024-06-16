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- 【2点セット】Ricordo ファブリックローソファ1脚+オットマン1脚
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商品詳細
◇たくさんの商品からご覧いただきありがとうございます！！【取り扱い商品】・インテリア家具・インテリア雑貨・レディースファッション・雑貨＊まずはコメントにてお問合せください！カラーなど複数ある場合はご希望の種類をコメントください！！お客様専用出品を致しますので、そちらからご購入をお願い致します。大型商品の場合は配送のため連絡先をお伺いしますので、予めご了承下さい。＊ご購入前に一度プロフィールの注意事項をご覧ください。▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽【商品紹介】自分好みの形に自由にレイアウトできる『Ricordo(リコルド)』シリーズ【組立品】【梱包サイズ1】82cm×82cm×36cm【梱包サイズ2】82cm×52cm×26.5cm【梱包重量1】約19.5kg【梱包重量2】約8.5kg【商品重量】ソファ:約17kg、オットマン:約6.9kg【耐荷重】ソファ:約80kg、オットマン:約80kg【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。※組み立て時間:2人以上で約45分※付属工具で組み立て願います。【カラー】・アイボリー・グレー【サイズ】【ソファ】幅80cm×奥行80cm×高さ74cm(座面高:35cm)【オットマン】幅80cm×奥行50cm×高さ35cm(座面高:35cm)【規格】天然木、ファブリック、ウレタン、ポケットコイル(座部)、ポリプロピレン綿天然木
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ファブリックローソファ1脚+オットマン1脚 ２点セット Ricordo｜北欧インテリア・家具のオンライン通販店Sotao
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