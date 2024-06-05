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② 3人用両電動本革リクライニングソファアネーロセミアニリン革タイプ SK BR
商品番号 P72535318905
商品名

② 3人用両電動本革リクライニングソファアネーロセミアニリン革タイプ SK BR
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 20,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感あります神経質な方はご遠慮ください。また2部品となりますため①②をまとめ買いをお願いします。3年前に購入しましたが引越しのため出品致します。動作は特に問題ありません。ソファサイズ···3人掛け以上主な張り地···天然皮革（本革）機能···電動リクライニング商品コード1140970カラーブラウンサイズ幅206×奥行98×高さ100cm素材皮革（牛革）　ＰＶＣ重量約114kg保証年数5年座面高約44cm
http://narcologia.ru/goods/stair946300.html
http://narcologia.ru/goods/marshal348280.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate236248.html

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