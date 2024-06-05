② 3人用両電動本革リクライニングソファアネーロセミアニリン革タイプ SK BR

使用感あります神経質な方はご遠慮ください。また2部品となりますため①②をまとめ買いをお願いします。3年前に購入しましたが引越しのため出品致します。動作は特に問題ありません。ソファサイズ···3人掛け以上主な張り地···天然皮革（本革）機能···電動リクライニング商品コード1140970カラーブラウンサイズ幅206×奥行98×高さ100cm素材皮革（牛革） ＰＶＣ重量約114kg保証年数5年座面高約44cm



3人用両電動本革リクライニングソファ(アネーロ セミアニリン革タイプ SK BR)



3人用右電動本革リクライニングソファ(アネーロ セミアニリン革タイプ SK DBR)



①3人用両電動本革リクライニングソファアネーロ セミアニリン革タイプ ...



2人用左電動本革リクライニングソファ (アネーロセミアニリン革タイプ SK GY)



1人用電動本革リクライニングソファ (アネーロセミアニリン革 ...



2人用両電動本革リクライニングソファ (アネーロセミアニリン革タイプ SK GY)



3人用両電動本革リクライニングソファ(アネーロ セミアニリン革タイプ ...



3人用両電動本革リクライニングソファ (アネーロセミアニリン革タイプ SK MO)



ちーばさん専用 ニトリリクライニングソファ アネーロ両電動 2人用 SK ...



電動本革カウチソファ (アネーロ RC セミアニリン革タイプ SK BR)



ニトリ アネーロ 本革 電動リクライニング ソファ 3人用 SK BR ...



2人用両電動本革リクライニングソファ(アネーロ セミアニリン革タイプ SK BR)



ニトリ アネーロ 本革 電動リクライニング ソファ 3人用 SK BR ...



3人用両電動本革リクライニングソファ(アネーロ セミアニリン革タイプ SK BR)



ニトリの電動リクライニングソファー - ソファセット