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ハワイアンキルト　マルチカバー（ティアレ柄）
商品番号 G97968141688
商品名

ハワイアンキルト　マルチカバー（ティアレ柄）
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティアレ柄のハワイアンキルトですマルチカバーやタペストリー、車の後部シートなどにも使えそうですハワイのお友達から送っていただきましたティアレの花言葉は「私は幸せです」「清楚」「幸運」と言われているそうです実際のティアレは甘い香りが特徴で、白い花を咲かせるそうですこちらのキルトではピンク、むらさき黄色、オレンジの色を鮮やかに使われていますサイズ　103cm✕102cmほぼ正方形に近い写真3枚目　裏目にタペストリーのポール通しがございます写真4枚目　新品未使用ではありますが長期保管のためクリーニングに出しております。その際に防ダニ加工もしております発送の際には入念に商品をチェックしておりますが、素人であること、長期保管へのご理解のある方、ご検討をよろしくお願いいたします
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