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剥離 スツール 木製 3本脚 チェア 椅子 イス 匿名配送 送料無料
商品番号 G86621154180
商品名

剥離 スツール 木製 3本脚 チェア 椅子 イス 匿名配送 送料無料
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

剥離スツールチェア椅子イス木製3本脚匿名配送送料無料寸法(約)幅37×奥行39×高さ42.5cm座面径30cm多少の誤差はご容赦くださいスツールの表面を剥離したお品になります味が出るように荒削りの状態にしております状態を画像にてご確認頂き、ご検討ください画像のものが全てですスツール1脚の出品です簡易包装にて発送致します使用品であることをご理解いただき、画像をよく見て検討下さいトラブル防止の為、神経質な方の購入はお控えください家具、インテリアをもっと見たい方はこちら↓#モンちゃんの家具・インテリア商品一覧(CI29001k)
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