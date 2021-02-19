北欧ヴィンテージ　クイストゴー　ティーマ　オーバルプレート　31センチ　長方形

デンマークにて購入しましたクイストゴーの長方形型のプレートです。こちらはティーマ(TEMA)というシリーズのものです。緑のような青のような銅のような独特な色合いのラインが特徴のシリーズです。サイズ 31.2×23.8センチ高さ 3.1センチ 大きめのプレートです。オードブルやメインディッシュを食卓の真ん中に置いて使いたいサイズ感です。我が家のダイニングテーブルは長方形なので、このような横に長いプレートはとても相性が良いと感じます。ふちが多少立ち上がったデザインなので汁気のあるお料理も受け止めてくれる頼もしさがあります。状態は欠け、割れはなく良好なヴィンテージコンディションです。ただ、こちらは画像1枚目や3枚目でわかりますでしょうか、真ん中のラインのデザインが少しナナメについています。おそらくバックスタンプのスクラッチはこのためではなかろうかと思います。愛嬌として受け止めていただける方、よろしくお願い申し上げます。使用に伴うスクラッチは多少ございますが、スレはほぼ無く、ツヤ感はございます。グレーのようなベージュのようなティーマの地は素敵で、意外と使いやすい色味だと思います。よろしくお願いいたします。#ハミーのクイストゴーシリーズ#北欧#ビンテージ#quistgaard#TEMA#オーバル#長方形#ディナープレート#パーティープレート#オードブル#レリーフ#コーディアル#アズール#ペルー#ロイヤルコペンハーゲン#アラビア#ウェグナー#フィンユール#グスタフスベリ#リンドベリ#アラビア#カレリア



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