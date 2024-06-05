カリモクソファ　二個セット　オットマン

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商品詳細
広島のショールームにて、2023年春にて購入しました。カリモクソファ二個セットオマケにオットマン！半年使用して、新築をたてて、新しいソファがあるのでお譲りいたします。とても綺麗です。リクライニング機能つきです。サイドテーブルは、ついておりません。１脚18万が、定価です！オットマンは、5万くらいしました。全てで、40万ちょいしました。カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
http://narcologia.ru/goods/freezer328798.html
http://narcologia.ru/goods/stair399700.html
http://narcologia.ru/goods/Addict274118.html
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