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カリモクソファ　二個セット　オットマン
商品番号 X11802297007
商品名

カリモクソファ　二個セット　オットマン
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 31,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

広島のショールームにて、2023年春にて購入しました。カリモクソファ二個セットオマケにオットマン！半年使用して、新築をたてて、新しいソファがあるのでお譲りいたします。とても綺麗です。リクライニング機能つきです。サイドテーブルは、ついておりません。１脚18万が、定価です！オットマンは、5万くらいしました。全てで、40万ちょいしました。カラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）
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