1人掛けソファー 合皮 日本製

ご覧頂きありがとうございます✱一脚づつの出品になります1人がけソファーレザー(合皮)ダークブラウン日本製色を間違えて購入してしまい未使用状態です交換出来ないので出品いたします色はブラウン脚は20センチのものです座面が広く、ゆったり座れますハイバックで三段リクライニング座り心地はやや硬めで、腰に負担がかかりにくいです日本製でしっかりした造りですが、軽量(9kg)で女性でも持ち運びできます＊二脚購入しましたが、一品ずつ出品しています並べると肘掛けがないので、2人用ソファーとしても使えます✱脚を外せば座椅子として使えます送料込のお値段です



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