北欧インテリア　天然木すのこベッド　セミダブル

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ご覧いただきありがとうございます^•ﻌ•^■商品説明3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドセミダブルサイズ！北欧産パイン材はリフレッシュ、消臭、抗菌、防臭効果があります！安心安全のF★★★★（フォースター）獲得！静止耐荷重は200kgと頑丈設計！通気性抜群で年中快適にお使い頂けます！ベッドを並べてクイーンサイズ、キングサイズとしても利用可能。■商品詳細○サイズ【商品サイズ】（約）幅120×奥行200×高さ26cm【商品重量】20kg【梱包サイズ】（約）幅122x奥行26x高さ20.5cm【梱包重量】21kg○カラーホワイトウォッシュ、ブラウン、ナチュラル(無塗装)○素材フレーム：天然木（パイン材）、すのこ：積層合板（LVL）○その他お客様組立商品■注意事項北海道へは別途送料1700円かかります。沖縄県、離島へは発送できません。