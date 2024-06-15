無印良品　リビングでもダイニングでもつかえるベンチ2 オットマン　デニム

無印良品のリビングでもダイニングでもつかえるベンチ2サイズ…幅580mm×奥行き460mm×高さ405mmクッションカバー…ネイビーのデニム脚部…ウォールナット材2019年に新品購入。脚に小さな傷、大きな傷が所々あり使用感はありますが、まだまだ使って頂けたらうれしいです。脚の裏の滑り止めは取れかけていたので全て剥がしました。中古品にご理解ある方にお願いいたします。



無印良品 綿デニムリビングでもダイニングでもつかえるベンチ・2用カバー/ネイビー (面ファスナー仕様) 02101749



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