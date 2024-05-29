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最終価格です。サラグレース　ソファー　ソファーベッド
商品番号 Y36864342241
商品名

最終価格です。サラグレース　ソファー　ソファーベッド
ブランド名 サラグレース
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約6年前サラグレース購入元々実用的でなくインテリアとして購入し、全く座っておりませんので綺麗ですクッションを置いて楽しんでおりました脚は納入時から付いている保護の敷布が付いたままです、写真参照背もたれがなく、サイドにクッション付き背もたれがあり、簡易なベッドとしても使用できます奥行き約61cm、背もたれ無しですので圧迫感がなくインテリアとして引き立ちます！脚は手前が3本、後ろが4本と凝った作りです左隅と左サイド内側座面、左下辺りにエアコンの水のシミがあります、写真参照座面はリネン地でネップがはじめからあります、元々アンティーク風な仕上げのソファーです座り心地は硬めでしっかりとしていますので安定感がありますほぼ未使用ですので、綺麗なソファーをお探しの方にオススメですサイズ幅約184cm　高さサイドトップ部分約95cm　奥行き約61cm　座面高さ約40cmたのめる便サイズ350　送料18500円含む送料の関係でお値引きはしておりません。最終の価格です。10000円お値引きです。
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