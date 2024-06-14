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炎神戦隊ゴーオンジャー　エンジンガンパード　エンジンキャリゲーター
商品番号 U68515750370
商品名

炎神戦隊ゴーオンジャー　エンジンガンパード　エンジンキャリゲーター
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

下記2点セットとなります。（バラ売り不可）・炎神合体シリーズ05エンジンガンパード（中古開封）・炎神合体シリーズ06エンジンキャリゲーター（未開封）ガンパードの方は箱が色落ちしていますが、中身はショーケースに飾っていた程度で基本的に美品となっております。炎神ソウルの方は音声は鳴りません。キャリゲーターは未開封となります。（未開封のため、炎神ソウルの方は確認不可）
http://narcologia.ru/goods/message547527.html
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