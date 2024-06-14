炎神戦隊ゴーオンジャー　エンジンガンパード　エンジンキャリゲーター

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商品詳細
下記2点セットとなります。（バラ売り不可）・炎神合体シリーズ05エンジンガンパード（中古開封）・炎神合体シリーズ06エンジンキャリゲーター（未開封）ガンパードの方は箱が色落ちしていますが、中身はショーケースに飾っていた程度で基本的に美品となっております。炎神ソウルの方は音声は鳴りません。キャリゲーターは未開封となります。（未開封のため、炎神ソウルの方は確認不可）
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