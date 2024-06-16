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ソファ　2人掛け　ビーカンパニー　送料込み
商品番号 W94360851461
商品名

ソファ　2人掛け　ビーカンパニー　送料込み
ブランド名 ビーカンパニー
特別価格 税込 6,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B-COMPANY(ビーカンパニー)ベロアウッドアーム2人掛け商品説明人気のカフェスタイルやレトロスタイルにもマッチするB-companyのベロア2人掛けアームソファ。光沢感のあるベロア生地を使用し、上品で高級感のある印象を醸し出しています。サイズ(約)幅134㎝×高さ75㎝×奥行き68㎝座面高さ34㎝×座面奥行き48㎝素材ファブリック、　木材フレーム色Greenグリーン　緑状態アーム部分に少し傷があります。座面にペン先ほどの黒いシミがあります。
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