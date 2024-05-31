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商品詳細
マットレスとベット枠セットでの提供になります。1年くらい使いましたが子供がいる為高さのあるベッドを使わなくなり解体して保存してあります。元々少々の傷や汚れ品で安く買いました。状態はあまり良くありませんがマットレスはcomfortsleepのものです。もし必要な方が居ましたら。マットレス厚さ29㎝マットレス高さ188㎝送料はご負担になります。。。
http://narcologia.ru/goods/reproduce175955.html
http://narcologia.ru/goods/flight120428.html
http://narcologia.ru/goods/revamp31022.html
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
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http://narcologia.ru/goods/reproduce175955.html
http://narcologia.ru/goods/flight120428.html
http://narcologia.ru/goods/revamp31022.html
ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
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ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
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ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
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ベット枠＋マットレス（ワイドダブル）
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