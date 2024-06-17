ナハトマン　オーシャン　プレート32cm

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ナハトマン オーシャン プレート32cm新品未使用ですが、長期自宅保管の為ご理解の上ご購入をお願い致します。なかなか使う機会がなく、出品する事にしました。今は生産終了のようで、希少な商品のようです。専用箱はありません。緩衝材等で厳重に梱包して発送します。ドイツ製クリスタルガラス