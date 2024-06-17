施術☆ベッド☆折り畳み☆有孔☆アイボリー

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商品詳細
mikimiki様の専用です。美品です(^^)コロナちょい前に購入しましたが休店していた為ほとんど使用していません。《Premium折りたたみリクライニングマッサージベッドCOMODO(木製)(有孔)》⚠️中々ない⚠️レッグレスト機能の付いたフッカフカな折りたたみリクライニングベッド(^^)脚部には滑り止め付きで安心！リクライニングに加えレッグレスト機能が付いた折りたたみ可能な木製ベッド!！！お客様によりリラックスした姿勢で施術が可能です♪どんなインテリアのサロンにも合うアイボリーカラー♡ヘッドレストと顔マクラ、アームレスト(肘置き)、サイドアームレスト付。10段階の高さ調節と10段階のリクライニング・レッグレスト調整が可能(^^)●長さ188cm×幅70cm×高さ59cm～89cm●折りたたみ時のサイズ:約長さ95cm×幅70cm×厚さ36cm●クッションの厚み:約7.5cm約25.2kg#ネイル#エステ#マツエク#アイラッシュ#マッサージ#トリートメント#ボディケア
http://narcologia.ru/goods/parenthesis718844.html
http://narcologia.ru/goods/stage450697.html
http://narcologia.ru/goods/stealth831976.html
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