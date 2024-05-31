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ドラゴン オルゴナイト
商品番号 D68566842605
商品名

ドラゴン オルゴナイト
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

こちらはタイチンルチルクォーツを使用したドラゴンのオルゴナイトです！ルチルクォーツは金運、仕事運を呼び込む事で有名なパワーストーンです。他にも持ち主の方が新しい事始めの際に成功へと導く力を発揮すると云われています。ルチルクォーツは見た目と同様、持ち主の方の人生を「黄金に輝く人生」を歩める様にパワーを発揮してくれるそうです。ルチルクォーツは金運、仕事運を呼び込む事で有名なパワーストーンです。他にも持ち主の方が新しい事始めの際に成功へと導く力を発揮すると云われています。ルチルクォーツは見た目と同様、持ち主の方の人生を「黄金に輝く人生」を歩める様にパワーを発揮してくれるそうです。即購入可⚠️注意⚠️こちらはハンドメイドになりますプロの方みたいに綺麗には上手く出来ませんm(__)m少し傷等があったり少しベタつきがあるかもしれません。なので、神経質な方それが気になる方はお控え下さい。
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