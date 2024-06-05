新品未使用　手作り織部松山窯　茶碗蒸し器　No.328



2023年最新】松山 茶碗の人気アイテム - メルカリ



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No.6-26 ❁たち吉❁【きらら デザートセット (受皿・スプーン付)】未使用-



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織部焼 (オリベヤキ) 茶碗 桂山作｜トレファクONLINE



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カラー···グリーン❣️最終お値引き致しました 8/11♦️ご覧頂きまして有り難うございます。♦️フォロー割始めましたご活用くださいませ。❤️私のプロフィール一読頂きましてご理解の上ご購入、ご検討宜しくお願い致します。☆……………☆……………☆…………☆手作り織部松山窯と茶碗蒸し器織部の魅力一杯です。①織部松山窯 手作り丸皿ちょっと深みの有る中鉢ですsize15×4㎝3客 新品未使用②茶碗蒸し器size8.5×6×蓋して10.5㎝ 3客 新品未使用 計6客…………………………………………………☆新品未使用品では有りましても長期自宅保管のお品です完璧な商品をご希望の方又神経質な方のご購入はお控え下さいませ。☆バラしてのご相談又お値引きのご相談はお受けしかねますのでご了承くださいませ。☆商品は6点セットです撮影の為の備品は含まれません。☆発送梱包は専用箱をプチプチで囲い丁寧に梱包してお送りさせて頂きます。❣️フォロー割、同梱割をご活用の方はご購入前にコメント下さい。❣️もちろん即ご購入大歓迎です♪❣️何かお分かりにならない事等ございましたらご遠慮なくコメント下さいませ。❣️私なりの検品は致しておりますが見落とし等ございましたらご容赦お願い致します。⚠️稀にでは有りますが、陶器等の場合 配送中 破損する事がございますが、らくらくメルカリ便を利用しておりますので補償の対象になる場合がございます。⚠️評価前にご連絡頂きまして その後のお手続きにお付き合い頂ける方のご購入をお願い致します。ブランド名はたち吉を使わせて頂きました。＃たち吉 ＃たち吉色々#織部焼き #茶碗蒸し器