波佐見焼　HASAMI プレート　ミニ　マルヒロ



SEASON 01 プレート ミニ | すべて | マルヒロオンラインショップ



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プレート ミニ | 有限会社マルヒロ | 波佐見焼の陶磁器ブランド

HASAMI波佐見焼 マルヒロさんのプレートミニサイズ4枚セットです。カラーはブラウン5.6回使用しました。小傷や釉薬のあと？のようなものが見えますが、まだまだ使っていただけると思います。スタッキングしやすいので使いやすいです。※あくまで中古品ですので、気になる方はご遠慮ください。[サイズ/容量]φ15.5×H1.5cm/---[素材]磁器[使用区分]直火：×IH：×電子レンジ：○オーブン：×食洗機：○[ブランド/シリーズ]HASAMI/SEASON01