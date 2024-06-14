アイリッシュドレスデン 10×6×11

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商品詳細
目立った傷やワレなどありません。長期自宅保管品です。色ヤケや細かい擦れなど経年劣化の傷みなどあります。中古品としてご理解のうえご購入ください。どうぞよろしくお願いします。大きさ横幅約10cm奥行約6cm高さ約11cm
http://narcologia.ru/goods/Addict64918.html
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