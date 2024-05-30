カントリー 家具 ダイニング テーブル チェア おしゃれ かわいい アンティーク

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46610値下げ大歓迎！！ドシドシコメントください！！#【KAGUYA1】テーブル、チェア←押すとその他の商品がでます！近畿圏内の方は《送料無料》他県の方も気軽にコメントください！コメントなく購入され、送料無料の範囲外の場合発送は致しません。ご了承願います。基本的に分解状態でのお届けです！【状態】B※状態表はプロフに記載中古品のため傷汚れあり。神経質な方はご遠慮ください使用期間は18年ほどです。【説明】【KAGUYA】大人気のカントリー家具になります！本商品はダイニングベンチのみですが、今ならセットで揃います！セット内容はダイニングテーブル本体、チェア3脚ベンチ1台の6人掛けセットになります！その場合はセット割を適用しますので、気軽にコメントください！【KAGUYA】の商品は一点モノ！無くなり次第終了です！是非この機会にご検討ください！！【詳細】本商品はベンチのみですが、セットの方のため全て載せております。＊ダイニングテーブル1つ 横180㌢✖️奥行き約90㌢✖️高さ約69㌢＊椅子3脚横約43㌢✖️奥行き45㌢✖️高さ約90㌢(背もたれからの高さ)＊長椅子1脚横約165㌢✖️奥行き約42㌢✖️高さ約43㌢ 17、18年程使用しており、目立った傷が机、椅子、ベンチにありますが、かなりしっかりしており、普段使う分には何不自由なく使用可能です。アルコールにて拭き掃除をして綺麗にしてあります。#【KAGUYA1】では、テーブル、チェアをメインに取り扱っており、様々な種類を用意しております。飛騨/ACTUS/ボーコンセプト/カリモク/カリガリス/ダイニチ/シラカワ/ガリンベルティ【KAGUYA2】では、ソファ、テレビ、その他の商品やダイニングセットを取り扱っております。SHARP/Panasonic/ミツビシ/大塚家具/東芝/ニコレッティ/ドミシール/浜本※3階以上エレベーター✖️の場合大型家具は有料になる可能性があります。また、大型家具はお一人お手伝いが必要となります！