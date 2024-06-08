DAIKO LEDペンダント kirameki DPN-41484Y 美品

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ご覧いただきありがとうございます◡̈❁約半年ほど使用しましたが引越しをすることになったので出品します＊まとめ買いも可能！まとめ割引有！税込29150円→25000円！！種類···ペンダントライト光源の種類···LED光色電球色色温度2700K演色性Ra83定格光束230ℓm消費電力5.9WVA値12VA固有エネルギー消費効率38.9ℓm/W従来光源白熱灯60W相当取付位置直付専用*E09器具寸法径φ150高170全長400～1200㎜仕様・注意事項■吊高さ調節可能■AC100V■光源寿命40,000時間■調光器併用不可■傾斜天井にも使用可能(55°まで)■φ3.8細コード使用器具色：真鍮ブロンズ本体」鋼板▼メッキ↓本体」アルミダイカストブロンズ風塗装カバー」ガラス透明(泡入)#DAIKO#daiko#DPN41484Y#LED#LEDペンダント#インテリア#インテリア照明#天井照明#お洒落照明#美品