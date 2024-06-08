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NOYAS ノイエス　オットマン　ホワイト
商品番号 D99872758690
商品名

NOYAS ノイエス　オットマン　ホワイト
ブランド名 ノイエス
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産ソファメーカーのノイエスのオットマンです。布地ではなくレザー調のホワイトカラーです。ふわふわです！中古品ですので若干の小傷等はありますのでご了承下さい。サイズが58×60×38です。素人採寸なのと、クッションの膨らみの最長部分を測っていますので多少の誤差はご了承ください。プチプチとダンボールに入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/Adder295775.html
http://narcologia.ru/goods/tenet285563.html
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