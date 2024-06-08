NOYAS ノイエス　オットマン　ホワイト

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国産ソファメーカーのノイエスのオットマンです。布地ではなくレザー調のホワイトカラーです。ふわふわです！中古品ですので若干の小傷等はありますのでご了承下さい。サイズが58×60×38です。素人採寸なのと、クッションの膨らみの最長部分を測っていますので多少の誤差はご了承ください。プチプチとダンボールに入れて発送します。