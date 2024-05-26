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津軽びいどろ　ミニ小鉢　ぐい呑み
商品番号 J41435671438
商品名

津軽びいどろ　ミニ小鉢　ぐい呑み
ブランド名 ツガルビイドロ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...小鉢北洋硝子製造石塚硝子発売元の津軽びいどろです。小鉢として昨年くらいに購入しましたが、ぐい呑みとしての方が活躍しそうです。
http://narcologia.ru/goods/approximate967120.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic759637.html
http://narcologia.ru/goods/diamond884958.html

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