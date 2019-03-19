無印良品　ハイバックリクライニングソファー

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ソファサイズ···1人掛け主な張り地···布・ファブリック機能···手動リクライニング ご覧いただきありがとうございます。無印良品のリクライニングソファーです。10年程前に購入して、半年ほど使用して保管していました。汚れなどは見当たりませんが、感じ方は個人差がありますので気になる方は購入をお控えください。自宅保管品、中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。NCNR