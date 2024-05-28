スワロフスキー『フクロウの赤ちゃん』箱付き

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スワロフスキーの『フクロウの赤ちゃん』です。お互いにそっと頭を寄せあう枝に留まった可愛らしい二羽のフクロウは、371面の輝くファセットを施したクリアクリスタルで実写的に表現されています。サイズは約7.7センチ。専用の箱に入れて保管していたもので、写真でご覧いただけますとおり、特にキズやクスミなどなく綺麗な状態の品物ですが、あくまで中古とご理解ください。