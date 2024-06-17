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クリスマス置物 スノードーム
商品番号 D27629146242
商品名

クリスマス置物 スノードーム
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にアンティーク雑貨店にて購入し、購入時には１ヶ月ほど飾っていました。その後長期間保管していた物です。購入場所は不明。ブック形の置物は電池を入れ動作確認済み。※ろうそくに明かりがつくだけです。新しい電池を入れたので、電池はそのままお入れします。スノードームは100円ショップで200円で購入したと思われます。一緒に保管してましたので、おまけでお付け致します。
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