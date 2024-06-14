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アール・ヌーヴォー壁掛け
商品番号 Q62422602050
商品名

アール・ヌーヴォー壁掛け
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

50年程前に東京駅大丸の輸入品売り場で購入した物です。1911年発行の雑誌VOGUEの表紙をデコパージュしたものとの事でした。2~3年飾っておりましたが重いので落ちたら危ないと思い外してしまったままになっておりました。経年の為シミや汚れが見られますが(特に枠周り)珍しい物なのでお好きな方にお届け出来れば幸いです。大変重いので飾る際は充分お気をつけ頂きたいと思います。サイズ　　縦約39.5cm横約29.5cmアンティーク壁掛けレトロデコパージュ壁掛けデコパージュ壁掛け
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