高さ27.7cm1kg弱濃いブラウンの中に木目が見えて、ペンギンのお腹の模様のように見えます。ツヤツヤした質感が、ペンギンの流線型ボディにマッチしていい感じです。小さい方も出品しています。あと、過去に妻が張子に描いたペンさんも出品していて…個人的にはそれがイチオシ。よかったら覗いてください＾＾重たい、結構大きいです。サイズをよくご確認ください！種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー高さ···20～29.9cm



木製 木彫 ペンギン ビンテージ バードオブジェ grupomavesa.com.ec



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