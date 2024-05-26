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BARI アルトサックス マウスピース
商品番号 K63314778689
商品名

BARI アルトサックス マウスピース
ブランド名 バリ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い時代のバリのマウスピースです。リガチャーはメイヤー、キャップもおそらくメイヤーです。
http://narcologia.ru/goods/plaque524607.html
http://narcologia.ru/goods/moisture611169.html
http://narcologia.ru/goods/stage379297.html
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