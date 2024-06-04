燭台２点セット キャンドル立て アンティーク風 オブジェ 秋のお家時間を楽しむ

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⭐︎数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます⭐︎秋を楽しむインテリア♪【商品】燭台大小２点セット【素材】鉄（アイアン）【カラー】黒に近い焦げ茶【サイズ】大縦13cm横13cm台座平らな部分直径約8cm小縦9cm横9.5cm台座平らな部分直径約5cm☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎☀︎レトロアンティークなキャンドルスタンドのオブジェ、燭台大小2点セットです。2個並べてシンメトリー(左右対称)ディスプレイを演出したり、インテリア雑貨と並べて立体感のある空間作りにも役立ちます。⭐︎⭐︎燭台としての使用はもちろんディスプレイ雑貨として人気の燭台です。小物を飾ったり、フラワーアレンジや多肉植物、苔などを植えてみたり、素敵な想像力を掻き立てる、そんな商品です⭐︎⭐︎ずっしりと重さもあり、安定して置くことができます。アンティーク好きな方におすすめです。***********************************※キャンドルや小物はつきません。※燭台のみの商品です。◇海外輸入品のお品となります。海外輸入品に関してはプロフィール文もご一読いただきご了承の上ご検討下さいますよう宜しくお願いいたします。#ciao22antiquestyle撮影小道具アンティーク風置物置き物キャンドルスタンド蝋燭スタンドオブジェキャンドル小物入れトレイアンティーク古道具鋳物T199