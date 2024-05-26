Technics ステレオカセットデッキ RS-2710U

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商品詳細
ステレオカセットデッキRS-2710Uテクニクス1974年頃通電ＯＫ中古ですが破損箇所はありません。テクニクスのカセットデッキです。ドルビーシステムを搭載したステレオカセットデッキ。型式カセットデッキテープ駆動方式1モーターベルトドライブ方式消費電力約8W外形寸法幅425x高さ125x奥行275mm重量6kg年式 1974年頃動作は通電確認、ライト点灯など問題無し。問題なく稼働します。佐川急便で発送します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild736052.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney652649.html
http://narcologia.ru/goods/revamp56522.html
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