あいみょん ユニフォーム グッズ サーチライト

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あいみょん、阪神甲子園球場での弾き語りワンマン公演「AIMYON ... あいみょん、阪神甲子園球場での弾き語りワンマン公演「AIMYON ...

一度ライブで着用しました。帽子の形が少し崩れてしまっています。今はもう販売していないのでレアなお品物だと思います。Mサイズです。特に目立った汚れや傷はありませんが神経質な方はご遠慮ください。