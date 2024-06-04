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商品詳細
カラー···ホワイト種類···鉢素材···その他サイズ···小（直径10.0cm)(内径7.2cm)(高さ9.5cm)形状···丸白鉢の縁金梅柄です手書きです白に梅柄がとても映えて綺麗な鉢です♪
http://narcologia.ru/goods/mobilehome855843.html
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