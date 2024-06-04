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万年青鉢 亘画
商品番号 V79054535343
商品名

万年青鉢 亘画
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト種類···鉢素材···その他サイズ···小（直径10.0cm)(内径7.2cm)(高さ9.5cm)形状···丸白鉢の縁金梅柄です手書きです白に梅柄がとても映えて綺麗な鉢です♪
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