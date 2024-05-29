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【鉱物商店】丸方解石（カルサイト）　天然石　原石
商品番号 L24174911712
商品名

【鉱物商店】丸方解石（カルサイト）　天然石　原石
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,556 円
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商品詳細

丸方解石（カルサイト）、中国は浙江省産Calcite,Zhejiang,China#方解石#蛍石#クリスタル#クォーツ
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