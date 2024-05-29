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- 【鉱物商店】丸方解石（カルサイト） 天然石 原石
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商品詳細
丸方解石（カルサイト）、中国は浙江省産Calcite,Zhejiang,China#方解石#蛍石#クリスタル#クォーツ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful200751.html
http://narcologia.ru/goods/encourage390772.html
http://narcologia.ru/goods/providence299294.html
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