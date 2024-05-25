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- 赤石 菊花石 岐阜県根尾谷産原石11.3キロ 鑑賞石 観賞石 水石
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商品詳細
コレクター放出品です。赤の母岩に白花が咲いています。とても希少な祝い菊です。台座はありません。自立できません。水盤で楽しまれても良いと思います。末広がりのお値段設定にしました。お安くお譲りいたします。サイズ(最大値約)縦24×横23×奥18..5(cm)重さ11.31キロ天気の良い日に室内で撮影しています。保管場所が離れているため発送は不定期ですが一週間以内には必ず発送いたします。※お急ぎの方は質問欄から次の発送日の確認連絡をください。よろしくお願いいたします。
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