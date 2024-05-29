ビクター犬　陶器製の置物

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親戚から譲り受けましたが、子どもが誤って壊しそうなので出品します。ビクター犬の陶器製の置物です。サイズ高さ約26cm奥行約22cm幅約11cm(素人採寸です、ご参考までに)経年特有の古びた感がありますが、見たところ割れやかけなどはないようです。なかなか筋肉の盛り上がりまで細かに表現されているワンちゃんです。誰かのサイン？落書き？が背中にあります。拭けば消せそうなきはしますが、そのままにしておきます。詳しいことは分からないのでご了承くださいm(__)m緩衝材で包んで、箱に入れてらくらくメルカリ便で発送の予定です。自宅保管の中古品にご理解のある方のご購入をお願い致します。ニッパー君Victor昭和レトロインテリアカラー...ホワイト種類...彫像・胸像素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック,カントリー風,レトロ・ミッドセンチュリー高さ...20～29.9cm