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- 爵杯、古代三脚酒器，青銅器，中国産銅製置き物、古代中国の儀式用の礼器
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商品詳細
かなり前に(40年くらい前か？)中国出張帰りの叔父から(商談相手から大事な物だとプレゼントされたようです)いただいた物です。多分骨董ではないかと思っています。棚の奥にずっと長くしまってました。緑青が酷くブラシで落としましたがまだ結構残ってます。一部欠けが有ります。サイズ:H17W16D10.重さ480g箱はありません。インテリアにお使い頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/marshal992980.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome227843.html
http://narcologia.ru/goods/recycling967114.html
爵杯、古代三脚酒器，青銅器，中国産銅製置き物、古代中国の儀式用の礼器
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