【源右衛門】テーブルクロス\u0026風呂敷セット

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テイスト···和風①藍色テーブルクロス 130×170源右衛門特徴的な【の】の柄。源右衛門本店で購入しましたが、未使用のまま箪笥保管でした。②桜柄の風呂敷 94×94綿50絹50でサラッとした生地。着物を包む為に2-3回ほど使用しましたが、汚れなどはないです。③源右衛門特有の柄風呂敷 91×91綿100で着物を包む際に2-3ほど使用しましたが、汚れなどはないです。いずれも源右衛門好きの方は安価でのご購入かと思います。3つセットでバラ売りは考えておりません。風呂敷とありますが、活用方法で壁のインテリアやテーブルクロスにも活用できるかと思います。