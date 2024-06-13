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【新品】Baccarat ラッキーバタフライ パピオン バカラ 置物
商品番号 F52136690049
商品名

【新品】Baccarat ラッキーバタフライ パピオン バカラ 置物
ブランド名 バカラ
特別価格 税込 8,200 円
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商品詳細

新品未使用です！Baccarat　バカラ　フィギュア　パピヨン　蝶々　バタフライ新品未使用！綺麗な状態で傷などはありません☆■カラーピンク■サイズ高さ6.5センチ横幅8センチ奥行4.5センチ■付属品箱、紙袋付き
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