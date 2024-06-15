高級 人形 ◆ 久月作 フランス人形 60cm 日本製　匿名配送

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◎コメントなしで即購入も大歓迎です!★本商品は格安価格商品となっております。#hiakasa ⇦こちらも見てね高級人形◆久月作フランス人形60cm日本製 匿名配送一目で気に入り購入いたしました。何体か購入して飾っておいたうちの一つです。お部屋の引っ越しで持っていけなくなってしまったのでどなたかにお譲りしたいと思います。♡大事にしてくださる方にお願いいたします。■中古品ですので落としきれない細かいホコリ擦れ色あせございます。■中古品と御理解いただける方のご購入お願いいたします。☆出品物は写真に写っているものが全てです。☆ブランド∶久月☆サイズ(実寸cm)高さ60cm×幅50cm奥行き50cm☆カラー赤(ドレス)〓発送方法〓匿名配送簡易梱包リサイクルボックス等での発送になります。